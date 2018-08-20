Комментарии

Анонс основных событий на 20 августа

20 августа 2018

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

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Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX 30(FDAX).

Событие: Индекс цен производителей (м/м) (июль), Германия.

Дата и время: 20 августа 2018 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение: 0.3%.  Прогноз: 0.4%.

Почему это важно?

Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством, отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

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Инструменты: S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY.

Событие: Выступление представителя ФРС Рафаэля Бостика.

Дата и время: 20 августа 2018 в 18:00 МСК.

Почему это важно?

Рафаэль В. Бостич - американский экономист и академик, ставший 5-м президентом и главным исполнительным директором Федерального резервного банка Атланты 5 июня 2017 года. В 2018 году он является членом Комитета по свободному рынку. Его выступления нередко служат неофициальным источником информации о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики страны.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/anons-osnovnykh-sobytii-20-avghusta/


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