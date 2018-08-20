Комментарии

Валютная пара EUR/USD: покупатели подняли курс выше 1,14

20 августа 2018

В пятницу, 17 августа, торги по евро закрылись ростом. День не получился спокойным. Движения были очень импульсивными. Волатильность на рынке наблюдалась на европейской и американской сессиях.

Драйвером повышения пары EUR/USD было падение индекса доллара США на фоне усиления тяги трейдеров к рисковым активам после выхода слабой статистики в США и сильной в Канаде. Канадский доллар мог выступить локомотивом к росту всех основных пар с долларом.

Американская валюта подешевела против канадской после выхода отчета по инфляции в Канаде. Увеличение уровня инфляции оказало поддержку канадскому доллару, поскольку укрепилась вероятность очередного повышения процентных ставок Банком Канады в этом году.

Индекс настроений потребителей Мичиганского университета оказался ниже ожиданий. В августе индекс упал до 95,3 пункта по сравнению с 97,9 пункта в июле. Ожидалось, что индекс повысится до 98 пунктов. К закрытию дня и недели курс евро восстановился до уровня 1,1445.

Поскольку в пятницу евро закрылся ростом, в понедельник следует рассматривать падение цены против пятницы. Но так как пара закрепилась выше зоны сопротивления 1,1425–1,1433, а стохастик находится в зоне покупок, то по прогнозу я рассматриваю повышение котировок до уровня 1,1464. От него я жду падения до трендовой линии на 1,1425, которая берет свое начало от уровня 1,1301.

Экономический календарь пустой. Если покупатели не смогут сразу уйти вверх, то падение начнется без роста. В этом случае цель по снижению будет на уровне 1,1410. Если не устоит, то падаем ниже, до уровня 1,1392.

В 09:00 мск Германия представила индекс цен производителей за июль.

В 13:00 мск в Германии состоится публикация ежемесячного отчета Бундесбанка.

В 18:00 мск в США с речью выступит член FOMC Рафаэль Бостик.

В 21:00 мск в еврозоне с речью выступит член правления ЕЦБ Йенс Вайдман.

Владислав Антонов, аналитик Альпари

 

 

 


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