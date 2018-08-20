У рубля есть шансы на рост, но он ими пока не пользуется

Курс рубля в начале торгов пятницы пытался определиться с направлением торгов к доллару, торгуясь около уровня предыдущего закрытия, и немного снижался к евро. Однако рост европейской валюты на международном валютном рынке форекс помог ей пробить отметку в 77 рублей. Вечером рубль падал против доллара и евро порядка 0,6-1 рубль вместе с валютами развивающихся рынков, корректирующимися вниз. Курс рубля отреагировал нейтрально на подтверждение рейтинга РФ агентством Fitch, продолжая торговаться в прежнем диапазоне. В результате, пара USD/RUB завершила торги в четверг снижением на 0,19 рубля – 67,03 рубля, пара EUR/RUB - на 0,73 рубля, до 76,7 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

Американские индексы торгуются в начале сессии торговались разнонаправленно. Данные по индексу потребительских настроений в США в августе не смогли улучшить настроение инвесторов, так как показали снижение до 95,3 пункта против ожиданий аналитиков - 98,1 пункта. Однако к вечеру настроение инвесторов улучшилось на фоне ожидаемых результатов по торговым переговорам между Вашингтоном и Пекином. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 1,58% - до 25558,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,34%, составив 25669,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,33%, до 2850,13пункта, по данным Libertex.

С утра сформировался нейтральный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки также преимущественно растут, нефть торгуется у уровня 71,9 доллара за баррель. Доллар растет к евро на рынке forex. Рубль с утра немного снижается у доллару и евро, однако подтверждение рейтинга агентством Fitch, отсутствие ЦБ с покупками валюты в пользу минфина РФ и небольшой рост нефти возможно даст шанс рублю подрасти в течение дня.

Фьючерсы на американские индексы растут: фьючерс на индекс Dow Jones – на 0,26%, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,31%, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,09%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,27%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,11%, японский Nikkei 225 снизился на 0,32%,. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 66,7-67,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 76,1-77,5 рубля.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rublia-iest-shansy-rost-imi-nie-pol-zuietsia/