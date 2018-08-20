Утро с Forex Club: Фунту падать и дальше

Уважаемые трейдеры! Представляем вам торговый сигнал «Утро с Forex Club» на сегодня. Продажа валютной пары GBP/USD от уровня 1,2785. Take-profit – 1,2625. Stop-loss – 1,2885. Подробные детали можно найти в последней трансляции по ссылке Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/utro-forex-club-funtu-padat-dal-shie/
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Утро с Forex Club: Фунту падать и дальше20 августа 2018
/ СИА /
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