Рубль будет выглядеть достаточно стабильно на фоне улучшения внешних сигналов

Рубль в понедельник замедлил падение относительно доллара и растет против евро на фоне наметившегося роста цен на мировом рынке нефти, а также некоторой стабилизации ситуации в наиболее проблемных точках мировой экономики.

На 11.50 курс доллара расчетами «сегодня» на Мосбирже увеличился на 3,25 копейки – до 67,06 рубля. Курс евро при этом сократился на 13,25 копейки – до 76,57 рубля.

Поддержку российской валюте оказывают растущие цены на нефть, которые поднимаются в понедельник выше отметки $72 за баррель марки Brent. Им, в свою очередь, помогает некоторая стабилизация ситуации в Турции, где лира ранее обновила исторический максимум после увеличения США ввозных пошлин на турецкий алюминий и сталь. Было подписано соглашение между Турцией и Катаром, согласно которому Катар инвестирует в турецкую экономику $15 млрд.

Вместе с тем, рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Турции до "Ba3" с негативным прогнозом.

В торговом конфликте между США и Китаем также есть надежда на разрешение спорных вопросов. Участники рынка ждут запланированную на конец августа встречу делегации из Пекина с американскими чиновниками.

Дополнительной поддержкой для рубля стало решение рейтингового агентства Fitch подтвердить долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом.

Можно ожидать, что в течение дня рубль будет выглядеть достаточно стабильно и продолжит торговаться в коридоре 67-67,2 рубля против доллара и 76,4-76,7 рубля против евро.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rubl-budiet-vyghliadiet-stabil-fonie-uluchshieniia-vnieshnikh-sighnalov/