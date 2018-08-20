Индекс МосБиржи проведет торги понедельника в диапазоне 2260-2280 пунктов

Российские фондовые индексы открыли торги ростом, индекс МосБиржи прибавляет 0,8% и торгуется у 2272 пунктов, индекс РТС растет на 1,2% и находится у отметки 1065 пунктов. В лидерах роста акции золотодобывающей компании «Полюс» и «М.Видео». В лидерах падения оказались бумаги «РуссНефти» и «МегаФона». Сегодня днем реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «Северсталь». Финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2018 года опубликует «Магнит». Заседания советов директоров проведут «ДВМП» и «МОЭСК».

Американские фондовые индексы завершили пятничные торги ростом, сегодня на премаркете индекс S&P 500 продолжает движение вверх. Нефть марки Brent торгуется на пятничных уровнях в районе $71,9 за баррель. По данным компании Baker Hughes, по итогам прошлой недели количество буровых установок не изменилось, таким образом рынок не получил негатива, но и поддержки тоже.

Пара евро/доллар возобновила снижение, торги проходят в районе 1,114. В течение дня макростатистики будет очень мало. Утром Германия опубликовала данные по ценам производителей в июле, в годовом выражении прирост составил 3%, что соответствует данным за прошлый месяц. После обеда ежемесячный отчет представит Бундесбанк. Вечером с речью выступит глава Бундесбанка Йенс Вайдманн. С большой долей вероятности пара продолжит медленно снижаться.

Рублевые пары не показывают ярко выраженной динамики, пара доллар/рубль торгуется в районе 67,2 руб., пара евро/рубль – в области 76,7 руб. Рейтинговое агентство Fitch оставило кредитный рейтинг России без изменений на уровне BBB- с позитивным прогнозом, однако в отличие от фондового рынка рубль не спешит расти. В течение дня пары продолжат консолидироваться в районе вышеуказанных отметок.

Европейский стабилизационный механизм (ESM) объявил об успешном завершении третьей программы макрофинансовой помощи Греции и выходе страны из-под внешнего управления иностранных кредиторов. Деньги Греция получала на условиях жесткой экономии и проведения целого ряда реформ. К ним относились изменение трудового законодательства, проведение экономической реформы, сокращение пенсий и повышение налогов. Также значительную помощь страна получала от Международного валютного фонда.

История эта очень старая и, вероятно, стала самым серьезным испытанием для единой европейской валюты за всю историю ее существования. Если, конечно, не рассматривать серьезно заявления бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Она выступала за выход Франции из зоны евро и возврат к французскому франку. Конечно, вес Греции в европейской экономике не очень велик. Однако сам прецедент выхода страны из еврозоны был бы очень негативным сигналом. Возможно, даже привел бы к девальвации европейской валюты.

Вероятно, худшее для экономики Греции позади. Афины упрекают за ограниченный политический суверенитет. Однако это в большей или меньшей степени касается всех стран Евросоюза. При этом это не самая большая цена, которая была заплачена за финансовую стабильность и выход из кризиса. Можно подумать, что если бы Греция объявила дефолт и вернулась к драхме, суверенитета стало бы больше. Мелкие государства всегда зависят от крупных игроков. К тому же исторически у Греции очень сложные отношения с Турцией.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивный, индекс МосБиржи проведет торги в диапазоне 2260-2280 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари