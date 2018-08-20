Итоги предыдущей торговой сессии. Пара USD/RUB: 67,03 (+0,28%). Пара EUR/RUB: 76,70 (+0,96%)

Итоги предыдущей торговой сессии

Пара USD/RUB: 67,03 (+0,28%)

Пара EUR/RUB: 76,70 (+0,96%)

В деталях:

Давление доллара на валюты развивающихся рынков в пятницу ослабло. Панические распродажи постепенно сошли на нет, вслед за временной стабилизацией в Турции. Одновременно прервалась девальвационная волна в китайском юане, позитивное влияние могли оказать ожидания возобновления переговоров относительно торговых ограничений. Высокодоходные валюты в целом пока не перешли к росту, но и нисходящий импульс значительно ослаб. Снижение рубля к американской валюте к закрытию торгов так же оказалось небольшим.

Пара USD/RUB нащупала сопротивление в районе отметки 67,5. Вторая попытка роста в эту зону завершилась продажами. Краткосрочно на графике формируется треугольник. Основное давление на рубль продолжают оказывать распродажи в ОФЗ, доходности которых обновляют максимумы день за днем. Индекс RGBI снижается уже 13 торговых сессий подряд. Центробанк, согласно последним данным, уже 5 дней не выходил на рынок для покупки валюты, до апрельского рекордного перерыва остается всего один день. Если регулятор не пересмотрит программу покупок на август, то его возвращение на рынок оставит рубль под давлением, даже если про санкции все забудут. Восстановление аппетита к риску может на этой неделе может временно вернуть рубль под отметку 67.

Индекс RGBI снижается уже 13 торговых сессий подряд. Доходности 10-ти летних облигаций уверенно перешагнули через отметку 8,5%. На данный момент индекс тестирует минимумы 2017 года. Длительность распродаж может говорить о планомерном выходе из российских долговых бумаг, что гораздо опаснее паники. Но для подтверждения данного предположения следует дождаться роста спроса на риск в мире, и посмотреть, как будут вести себя ОФЗ в этой ситуации. О том, как оттоки капитала влияют на рынок ОФЗ можно прочитать в специальном обзоре.

Индекс доллара в пятницу усилил коррекцию. Наибольшее влияние оказало восстановление евро, после снижения опасений относительно кредитоспособности Турции. Кроме того, значительно подросла японская йена, что свидетельствует о сохранении низкой склонности к риску на рынках. В результате рубль потерял к европейской валюте практически процент и вновь приближается к отметке 77. Снижение индекса доллара ослабило давление на нефть и другие сырьевые активы. В результате «черное золото» немного скорректировалось, оказав небольшую поддержку рублю. Дополнительное предложение валюты на рынке создаст налоговый период, входящий в пиковую фазу на предстоящей неделе.

Сергей Гайворонский эксперт БКС Брокер