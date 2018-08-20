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Курсы валют ЦБ РФ на 20 августа: 67,1807 руб/доллар США и 76,7204 руб/евро

20 августа 2018
ЦБ РФ с 21 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 67,1807 руб.
  • 1 евро - 76,7204 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,0454 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3050 р. (0,46%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5356 р. (0,70%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8579 р. (0,88%).

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