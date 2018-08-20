Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 августа: 2 530,0300 руб/1 г золота и 31,5200/1 г серебра ЦБ РФ с 18 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 530,0300 руб.

1 грамм серебра - 31,5200 руб.

1 грамм платины - 1 681,3800 руб.

1 грамм палладия - 1 939,3900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0000 р. (0,28%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,35%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7100 р. (0,10%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,2200 р. (4,37%) .

dims

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/ СИА /

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