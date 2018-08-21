Возможная рецессия мировой экономики негативно влияет на нефтяные цены

В прошедший период цены на нефть продолжали снижаться, опасаясь развития рецессии в мировой экономике, что неизбежно приведет к снижению потребления нефти и нефтепродуктов. Несмотря на оптимистичные статистические данные и оценки, появляется все больше признаков надвигающегося спада. США агрессивно продолжают вести войну со всем миром. Торговые войны и санкции затрагивают все больше экономик, а резкое укрепление курса доллара провоцирует ослабление региональных валют.

Краткосрочные условия кредитования продолжают ухудшаться, что может оказать прямое негативное влияние на спрос на сырую нефть в среднесрочной перспективе. Девальвация национальных валют в совокупности с высокими ценами на нефть также делает более дорогим топливо для потребителей на региональных рынках. Признаки замедления темпов роста спроса в Европе, Японии, Индии и Китае, а также увеличение запасов в США подогревают растущие опасения. Циклические индикаторы указывают на более медленный и неравномерный рост мировой экономики до конца 2018 года и в 2019 году.

Наблюдаются явные признаки ослабления синхронного роста региональных экономик:

— совокупный индикатор по странам ОЭСР достиг максимума в январе, но с тех пор продолжает падать;

— темпы роста мировой торговли также показывают замедление;

— южнокорейский индекс акций KOSPI-100 достиг минимума за последние 15 месяцев;

— компонент экспортных заказов в глобальном индексе менеджеров JPMorgan снижается;

— роста объема грузовых авиаперевозок замедлился, что отражает завершение цикла пополнения запасов и замедление заказов на производство.

Все эти показатели показывают замедление темпов роста региональных экономик, хотя экономика США пока продолжает расти. При этом считается, что эффект от налоговой реформы Д. Трампа вскоре также будет исчерпан, а темпы роста начнут замедляться, в том числе из-за торговых войн, провоцирующих рост внутренних цен.

Дополнительными факторами риска скатывания мировой экономики в рецессию являются:

— повышение процентных ставок ФРС США и сокращение баланса ФРС;

— укрепление курса доллара США;

— рост задолженности на развивающихся рынках;

— рост корпоративного кредитного плеча и ухудшение качества кредитов;

— торговые войны и геополитическая неопределенность.

Противоречивая фискальная, торговая и валютная политика крупнейших экономик мира изменяет архитектуру мировой финансовой системы, что может привести к значительным переменам, обычно сопровождающимися кризисными явлениями.

Таким образом, существует значительная вероятность того, что рост мировой экономики будет замедляться в течение следующих 12-18 месяцев, что негативно скажется на перспективах потребления нефти и нефтепродуктов.

В результате подобных ожиданий в прошедший период цены на сорт WTI протестировали уровень $64,59, а цены на сорт Brent снижались до уровня $70,37. Спред между сортами нефти по состоянию на 16 августа 2018 г. составил $6,0, отношение спреда к цене сорта WTI составило 9,1%.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 10 августа 2018 г. выросли на 17,4 млн бар. и составили 1887,3 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 6,8 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти вырос до 9,014 млн бар. в сутки, экспорт понизился до 1,592 млн бар. в сутки. Производство нефти в США на прошлой неделе восстановилось до 10,90 млн бар. в сутки.

По состоянию на 10 августа 2018 г. запасы нефти в Cushing составили 23,4 млн бар. против 21,8 млн бар. на позапрошлой неделе и 57,0 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве США не изменились к прошлой неделе и составили 660,0 млн бар.

По данным компании Baker Hughes по состоянию на 10 августа 2018 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 10 единиц к уровню предыдущей недели, составив 869 единиц против 768 единиц на эту же дату 2017 года.

По данным Минэнерго США, производство нефти в США на сланцевых месторождениях в сентябре 2018 г. вырастет до 7,52 млн бар. в сутки. Самый значительный прирост производства придется на Пермский бассейн. Число пробуренных, но незаконченных скважин в июле составляло 8033 единиц, что на 165 единиц выше, чем в июне 2018 года.

По данным Национального статистического бюро, переработка нефти в июле 2018 г. в Китае выросла на 11,6% в годовом выражении, составив 50,75 млн тонн. Переработка сырой нефти за 7 мес. 2018 г. выросла на 9,2% в годовом выражении до 350,57 млн тонн. Внутреннее производство нефти в июле 2018 г. упало на 2,6% в годовом выражении до 15,85 млн тонн, производство нефти за 7 мес. 2018 г. снизилось на 2,1% до 109,95 млн тонн.

По данным METI, импорт нефти в Японию в июле 2018 г. упал на 10,2% в годовом выражении до 2,9 млн бар. в сутки.

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»