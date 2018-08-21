Фондовый рынок Европы может подрасти в ожидании торговых переговоров между Китаем и США

Европейский рынок имеет неплохие шансы подрасти на 2-3% по основным индексам в ожидании возможного решения проблем в торговых отношениях США и Китая.

Так, участники европейских рынков ждут торговых переговоров, которые проведет делегация из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем с американскими чиновниками во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом.

Несмотря на то, что эксперты не ждут от этой встречи каких-то прорывных решений, участники рынка полагают, что возобновление переговоров между странами уже само по себе является хорошим сигналом.

Они надеются, что после этих переговоров состоится встреча на более высоком уровне. Как ожидается, президент США Дональд Трамп может встретиться с Си Цзиньпином в ноябре. В настоящий момент оба государства пытаются договориться о такой встрече, но пока никакой определенности по срокам еще нет. В начале ноября состоятся выбора в американский Конгресс, поэтому не исключено, что переговоры будут приурочены именно к этой дате.

Кроме того, в конце августа в Париже должна состояться встреча министра казначейства и финансов Турции Берата Албайрака и его французского коллеги Бруно Ле Мэр, на которой они будут обсуждать противодействие санкциям США против Турции. Ранее экономическая ситуация в Турции, где турецкая лира упала до своего исторического минимума, сильно ударила по европейским фондовым рынкам.

Вместе с тем, французская нефтяная компания Total, которая ранее официально покинула Иран из-за американских санкций, в течение двух месяцев может попытаться получить специальное разрешение от американских властей на продолжение работы в этой стране.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/fondovyi-rynok-ievropy-mozhiet-podrasti-ozhidanii-torghovykh-pierieghovorov-mie/