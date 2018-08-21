Анализ отчетов по фьючерсам на биткоин на биржах CME и CBOE

В пятницу, 17 августа, Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) представила новый еженедельный отчет COT (Commitments of Traders) с биржи СМЕ, который имеет срез открытых позиций 37 трейдеров с 8 по 14 августа 2018 включительно. На бирже Bitfinex за этот период биткоин подешевел к доллару на 7,87%.

Крупные спекулянты (non-commercial): две недели подряд наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. За последнюю отчетную неделю они восстановились.

Long-позиции увеличились на 587, до 2203 (+36,32%) контрактов, short-позиции – на 453, до 2425 (+22,35%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция уменьшилась на 39,34%, до 222 контрактов против 366 неделей ранее.

В столбце «Spreads» у спекулянтов за минувшую неделю уменьшились покрытые позиции на 241, до 75 (-76,26%) контрактов. Со встречными позициями осталось 4 трейдера.

Мелкие спекулянты (non-reportable positions): неподотчётные трейдеры сократили long-позиции на 93, до 705 (-11,87%) контрактов. Short-позиции увеличились на 57, до 406 (+16,33) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция снизилась на 33,70%, до 299 контрактов против 451 контракта неделей ранее.

Вывод: на «медвежьем» рынке крупные спекулянты вновь вернулись на рынок. У покупателей и продавцов зафиксировано увеличение длинных и коротких позиций. Это говорит о том, что одни уверены в дальнейшем ослаблении биткоина к доллару, другие – в достижении дна. Открытый интерес вырос на 251, до 2983 контрактов. Есть вероятность, что цена ещё раз вернётся к уровню $6100 за биткоин.

Фьючерсы на биткоин на бирже CBOE: анализ отчета COT от 17 августа

Для полноты картины следует рассмотреть аналогичный еженедельный отчет COT (Commitments of Traders) с биржи CBOE, который имеет срез открытых позиций 50 трейдеров c 8 по 14 августа 2018 включительно.

Крупные спекулянты (non-commercial): за отчетный период long-позиции уменьшились на 250, до 2104 (+11.08%) контрактов, short-позиции – на 171, до 3636 (+4.36%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция уменьшилась на 4,90%, до 1532 контрактов против 1611 неделей ранее.

В столбце «Spreads» у спекулянтов за минувшую неделю увеличились покрытые позиции на 245 (-55,68%), до 195 контрактов.

Мелкие спекулянты (non-reportable positions): неподотчётные трейдеры увеличили long-позиции на 89, до 2249 (+4,12%) контрактов, short-позиции – на 168, до 717 (+30,60%) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция увеличилась на 5,09%, до 1529 контрактов против 1611 контрактов неделей ранее.

Вывод: на биржах CME и CBOE крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Их повышенный интерес к биткоину с обоих сторон удерживает цену в широком ценовом диапазоне.

В минувшую пятницу, 17 августа, инвесторы скупали подешевевшие альткоины. Рост застопорился из-за падения курса биткоина, поскольку покупатели не смогли пройти зону $6650 за биткоин. В ближайшие дни стоит ожидать разворота рынка. Для меня точка отсчета – 23 августа. Еще около 3-4 дней уйдет на то, чтобы оторваться от минимума. Исходя из отчетов COT, активировались продавцы и покупатели. Перед глобальной восходящей коррекцией вероятно падение до $6000-$6100 за биткоин.

Владислав Антонов, аналитик Альпари