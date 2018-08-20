Ход торгов. Металлурги задают темп

Ход торгов. Металлурги задают темпИндексы

Котировки на 12:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2268,85 п. (+0,60%)

Индекс РТС: 1065,18 п. (+1,19%)

О главном

Российский рынок начинает неделю с роста, локомотивом которого выступают бумаги металлургического сектора

Позитивные факторы

– Реинвестирование полученных ранее дивидендов в российские активы

– Снижение панических настроений

– Нефтяные котировки прибавляют 0,4% и торгуются на уровне $72,1 за баррель марки Brent

Негативные факторы

– Риски эскалации торгового конфликта между США и Китаем

– Риски введения новых антироссийских санкций со стороны США

– Угроза распространения кризиса в Турции

В деталях

Российский рынок начинает неделю с роста. Улучшения настроений на мировых площадках, возврат котировок нефти выше $72 за баррель Brent и снижение влияния эмоциональной составляющей вернули интерес инвесторов к отечественным активам. Покупки проходят по всему фронту, но главным локомотивом подъема сегодня выступают бумаги металлургов. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,6%, индекс РТС в плюсе на 1,19%. Национальная валюта стабильна к доллару и чуть укрепляется к евро.

Главный возмутитель спокойствия на прошлой неделе – турецкий рынок – на этой будет закрыт. Хотя никто не исключает, что Вашингтон не предпримет новых шагов, способных повысить риски распространения турецкого кризиса за пределы страны, все же фокус внимания участников торгов сместится на другие факторы. В частности, на запланированную встречу делегаций США и Китая, на которой представители двух стран попробуют найти решение внешнеторговых проблем. В конце недели состоится экономическая конференция в Джексон-Хоуле, в рамках которой представители ФРС США дадут свою оценку текущей экономической ситуации и расскажут о дальнейших планах по ее регулированию.

Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный.

Азия закрыла день преимущественно в зеленой зоне. Исключение составил лишь японский Nikkei, который опустился на 0,3%. Запланированная встреча торговых делегаций США и КНР, а также новости о предстоящей в ноябре встрече лидеров двух стран поддержали спрос на акции китайских компаний. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,7% и 1,4% соответственно.

Европейские рынки после просадки на прошлой неделе новую начали с подъема. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 торгуется в плюсе на 0,7%.

Американские фьючерсы с утра прибавляют в среднем по 0,2%, продолжая позитивную динамику основных индексов в пятницу. В фокусе внимания инвесторов на этой неделе окажутся китайско-американские торговые переговоры, а также итоги консультаций новых пошлин против КНР с бизнесом. Кроме того, в конце недели участники торгов ждут новостей из Джексон-Хоула.

Нефтяные котировки к 12:50 МСК прибавляют 0,4% и торгуются на уровне $72,1 за баррель марки Brent.

Российский рынок начал неделю с роста. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,6% и торгуется на уровне 2268 п. Улучшения настроений на мировых площадках, возврат котировок нефти выше $72 за баррель Brent и снижение влияния эмоциональной составляющей вернули интерес инвесторов к отечественным активам. Сегодня растут все отраслевые индексы, но локомотивом выступают акции металлургических компаний, которые на ранее оказались под давлением инициатив по изъятию сверхдоходов. В пятницу правительство выступило против идеи помощника президента Андрея Белоусова, но предложило компаниям добровольно инвестировать сверхприбыли в экономику, а не уводить их в офшоры. Стимулы для инвестиций планируется обсудить 24 августа на встрече первого вице-премьер и министр финансов Антона Силуанова и Андрея Белоусова с представителями бизнеса. На встречу приглашены руководители 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний.

В тоже время нельзя записывать со счетов и риски принятия новых санкций в отношении России, которые могут быть озвучены уже на этой неделе. Уже завтра в Сенате США пройдут слушания на тему выстраивания отношений с РФ и эффективность введенных экономических ограничений. Таким образом, санкционные риски останутся одним из главных сдерживающих факторов для роста отечественного рынка.

Корпоративный сектор

К середине дня все отраслевые индексы российского рынка торгуются в зеленой зоне.

Опережающую динамику демонстрируют бумаги сектора «металлургия и добыча». Индекс Micex M& M прибавляет 1,53%. Повышенным спросом пользуются акции Алросы, Норникеля, НЛМК, Северстали, Полюса, Полиметалла, ММК и Мечела. «Белой вороной» здесь выглядит Русал, который снижается на 0,3%.

На уровне с рынком торгуются в понедельник представители химпрома.

Подъем в пределах 0,6% демонстрируют отраслевые индексы транспортного и потребительского секторов, а также бумаги энергетиков. В лидерах здесь оказались акции Магнита, которые прибавляют около 3% на новостях о программе обратного выкупа акций для обеспечения реализации долгосрочной программы мотивации группы компаний. Этот вопрос СД Магнита обсудит завтра 21 августа.

Хуже рынка смотрятся сегодня акции нефтегазового сектора и телекомы.

Несмотря на возвращение покупателей в акции госбанков отраслевой индекс финансового сектора прибавляет скромные 0,4%. Потери несут бумаги Сафмара ми Будущего.



Анастасия Попова, эксперт БКС Брокер