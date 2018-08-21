Что ждет инвесторов на зарубежных рынках в ближайшие дни

Текущая неделя богата на события. В центре внимания – монетарная политика мировых ЦБ, а также турецкий и китайский вопрос.

Турецкая проблема

На прошлой неделе министр финансов США Стивена Мнучин заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Турции, если не будет выпущен американский пастор Эндрю Брансон.

Агентства S&P Global Ratings и Moody's снизили кредитные рейтинги Турции на фоне резкого ослабления лиры. С начала августа турецкая валюта потеряла около 20% против доллара. Основные риски – высокая долговая нагрузка Турции на фоне роста ставок ФРС, дефицит платежного паланса, ухудшение взаимоотношений с США.

Взаимоотношения с Китаем

Делегация министерства торговли КНР в конце августа посетит США по приглашению американской стороны. Как сообщил источник TheWallStreetJournal, переговоры запланированы на 22-23 августа.

Тем временем, 23 августа вступят в силу новые тарифы на ввоз продукции в Штаты из Китая на сумму в $16 млрд. Помимо этого, 20-23 августа пройдут слушания о тарифах еще на $200 млрд.

Монетарная политика мировых ЦБ

В среду будут опубликованы протоколы августовского заседания ФРС. Судя по всему, на этот раз инвесторы получат подтверждение о высокой вероятности повышения ключевой ставки в сентябре.

В четверг будут представлены протоколы заседания ЕЦБ. Релиз, скорее всего, не слишком повлияет на рынки акций. В конце года может завершится QEеврозоны, но процентные ставки вряд ли будут повышены ранее осени 2019 года.

23-25 августа пройдет «ежегодная вечеринка» ведущих экономистов мира – симпозиум в Джексон Хоул. В свое время Бен Бернанке частенько делал судьбоносные заявления в ходе этого мероприятия. Во времена Джанет Йеллен значимость симопозиума несколько снизилась.

Речь Джерома Пауэлла в пятницу будет посвящена монетарной политике в меняющихся условиях. Ждем информации о том, как Федрезерв будет готовится к ухудшению экономической ситуации, которое возможно в отделенном будущем.

Для оценки перспектив монетарной политики ФРС смотрим за макропоказателями. На этой неделе будут опубликованы данные по рынку недвижимости (среда и четверг), заказам на товары длительного пользования (пятница).

Подводя итоги

Жду просадки американского рынка акций в среднесрочной перспективе. С апреля S&P 500 движется в рамках восходящего канала. Сейчас индекс близок к верхней границе фигуры, а также сопротивлению, образованному историческим максимумом (2875-2890 пунктов). В случае отката котировок пограничным уровнем может выступить 2730 пунктов, то есть нижняя граница канала.

Идеи на рынке США:

1) покупка акций MicronTechnologyс локальной целью на $51;

2) покупка акций NVIDIAв районе $240;

3) покупка бумаг Alibabaв районе $165-160.

Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам БКС Брокер