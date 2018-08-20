Непрекращающееся падение гособлигаций не дает рублю вырасти на внешнем позитиве

Котировки на 13:30 МСК

Доллар: 67,19 руб. (+0,24%)

Евро: 76,59 руб. (-0,15%)

Сегодня пара USD/RUB открылась вверх, но затем символически обновила минимум предыдущей сессии, после чего вновь вернулась на положительную территорию.

Пара EUR/RUB в понедельник также открылась вверх, однако затем перешла к умеренной нисходящей динамике, демонстрируя слабость на фоне снижения евро на внешнем валютном рынке.

На развивающихся площадках продолжается восстановление местных валют, в том числе и китайского юаня. Усиление позитивной динамики в рисковых активах было вызвано появившейся в пятницу вечером информации о том, что Китай и США намерены организовать очередной раунд переговоров по внешнеторговым проблемам, который должен завершится в ноябре встрече лидеров двух стран. Кроме того, на 22-23 августа запланирована промежуточная встреча делегаций.

Однако рубль достаточно сдержанно реагирует на внешний позитив. Существенное давление на российскую валюту оказывает непрекращающиеся снижение отечественных гособлигаций, в результате которого индекс RGBI демонстрирует нисходящую динамику четырнадцатую сессию подряд, в очередной раз обновив минимальные с декабря 2016 года уровни. Однако сейчас доходность российского долгового рынка уже существенно превышает уровень станов кредитных учреждений, ЦБ РФ и инфляционный показатель, что должно вызвать как минимум коррекцию в гособлигациях.

Нефть возобновила рост

После начала российской сессии нефтяные цены перешли к активному повышению, приблизившись к недельной вершине, от которой откатились, растеряв весь дневной рост. В данный момент котировки Brent находятся немного ниже уровня $72, торгуясь с нулевыми изменениями к закрытию пятницы. Давление на нефть оказывает возобновившийся рост доллара.

Позитивным фактором для нефтяного рынка выступила информация о намерениях США и Китая провести на самом высоком уровне переговоры по внешнеторговым проблемам. Это снизило опасения по поводу глобальной торговой войны, которая способна ослабить мировую экономику, что ударит по спросу на нефть.

Доллар пытается развернуться вверх

Предыдущую сессию индекс доллара (DXY) завершил на недельном минимуме, однако сегодня с самого начала дня американская валюта демонстрирует позитивную динамику. Сейчас DXY находится около отметки 96,3 п., прибавляя 0,2%.

Давление на доллар оказали слабые данные по потребительскому доверию в США, опубликованные в пятницу. Кроме того, уменьшение опасений относительно торгового противостояния между США и Китаем увеличило спрос на многие валюты, торгующиеся в паре с долларом, вызвав его снижение на предыдущих торгах.

Европейская валюта с открытия показывает устойчивое снижение, откатившись от недельной вершины, установленной в конце предыдущей сессии. Сейчас пара EUR/USD торгуется немного ниже уровня 1,140, теряя 0,25%.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает консолидироваться в рамках диапазона 66,23-67,8, постепенно сокращая амплитуду разнонаправленных движений. Однако вряд ли выход из образовавшегося «вымпела» будет свидетельствовать о начале устойчивой тенденции. Более надежным сигналом станет завершение часового периода за пределами одной из границ бокового канала.

Дмитрий Бабин, эксперт БКС Брокер