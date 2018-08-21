Россия переведет оружейный экспорт на рубли

Нестабильность доллара заставляет задуматься о поиске других способов расчета с партнерами по ВТС, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Мы уже отмечали, что, вероятно, уже принято политическое решение о переводе российского экспорта на рубль. При этом для государственных предприятий это будет носить обязательный, а для частных рекомендательный характер. Россия продает оружие странам незападного мира. И проблем с переводом оборонного экспорта на рубли быть не должно в принципе.

Россия занимает 2 место на рынке вооружений со среднегодовым объемом продаж примерно $15 млрд., портфель заказов - $60 млрд. Конечно, в рамках глобальной экономики это не очень большие деньги. Например, годовая выручка «Газпрома» составляет $100 млрд. Однако перевод оборонного экспорта на рубль – это знаковое и громкое политическое решение, которое не останется без внимания в ведущих мировых столицах. Прежде всего, в Минске, Астане, Анкаре и Пекине.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари