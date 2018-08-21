Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 августа: 2 567,5901 руб/1 г золота и 31,8700/1 г серебра
21 августа 2018
ЦБ РФ с 21 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 567,5901 руб.
- 1 грамм серебра - 31,8700 руб.
- 1 грамм платины - 1 717,1300 руб.
- 1 грамм палладия - 1 982,8000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,5600 р. (1,48%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3500 р. (1,11%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,7500 р. (2,13%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
43,4100 р. (2,24%).
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