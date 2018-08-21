Семь факторов ослабления рубля

В понедельник, 20 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 7 коп. (+0,12%), до 67,10 руб., курс евро – на 38 коп. (+0,51%), до 77,09 руб.

Торги в понедельник на внутреннем валютном рынке прошли относительно спокойно. Пара доллар/рубль торговалась диапазоне 66,99 – 67,35 руб. Коридор получился довольно узкий, чего не скажешь про пару евро/рубль. Курс евро восстановился до 77,09 руб. на фоне общего укрепления единой валюты на рынке Форекс.

Поддержку основным валютам оказали спекуляции на тему предстоящих торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 22-23 августа. Доходность 10-летних американских облигаций упала, спрос на рисковые инструменты вырос.

Спокойное состояние рынка может нарушить продолжающееся падение индекса государственных облигаций России, новости с американо-китайских переговоров, а также протоколы ФРС США, которые мир увидит в среду. Индекс RGBI снизился на 0,23%, до 133,86 пунктов.

На часовом таймфрейме сформировалась треугольная формация. На фоне общего ослабления американского доллара вероятно падение пары доллар/рубль до 66,72 руб. Учитывая ситуацию с Турцией и возможное введение новых санкций против России, рубль останется под давлением. К четвергу курс доллара должен взять уровень 69 руб. Для пары евро/рубль цель на вторник – 77,90 руб.

Владислав Антонов, аналитик Альпари