Комментарии

Валютная пара EUR/USD: покупатели попытаются обновить максимум

21 августа 2018

В понедельник, 20 августа, торги по евро завершились ростом. После дневного снижения пары евро/доллар до 1,1394 рост котировок возобновился с новой силой. Поддержку курсу оказали спекуляции на тему предстоящих торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 22-23 августа. Доходность десятилетних американских облигаций упала, спрос на рисковые инструменты вырос. Евро восстановил к доллару все ранее утраченные позиции, обновив недельный максимум на 1,1491.  

На торгах в Азии евро подорожал к доллару до 1,1542. Тема с Китаем вышла на первый план. Плюс к этому можно добавить несогласие президента США Дональда Трампа с членом совета ФРС США Джеромом Пауэллом по повышению ставок. Также стоит отметить, что Трамп не ожидает многого от переговоров по торговле с Китаем в Вашингтоне. В среду опубликует протокол заседания ФРС США. В сентябре ожидается очередное повышение ставки.

Покупатели сегодня попытаются обновить максимум. Новостной фон спокойный:

В 09:00 мск Швейцария сообщила об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. Не оказывает влияния на рынок.  

В 11:30 мск Великобритания представит данные об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за июль.

В 13:00 мск Великобритания опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников за август.

В 15:30 мск Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за июнь.

В 23:30 мск Американский институт нефти (API) опубликует отчет по запасам сырой нефти в США.

Владислав Антонов, аналитик Альпари


/ СИА /
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