Анонс основных событий на 21 августа

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: USD/CHF, EUR/CHF, CHF/JPY, GBP/CHF, CAD/CHF.

Событие: Торговый баланс (июль), Швейцария.

Дата и время: 21 августа 2018 в 09:00 МСК.

Предыдущее значение: 2591 млн. Прогноз: 2850 млн.

Почему это важно?

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.

Инструменты: S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY.

Событие: Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (август 13, 2018), США.

Дата и время: 21 августа 2018 в 15:55 МСК.

Предыдущее значение: 4.5%. Прогноз: отсутствует.

Почему это важно?

Индекс Johnson Redbook Index использует данные более чем 9.000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж, публикуемому Министерством торговли США.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/anons-osnovnykh-sobytii-21-avghusta/