Рубль консолидируется у текущих уровней

Курс рубля снижался сильнее к доллару, чем к евро, показывающему силу против американской валюты на международном валютном рынке форекс. Несмотря на поддержку от международного рейтингового агентства Fitch, подтвердившего суверенный рейтинг России с позитивным прогнозом, рубль остался в "красной зоне". Пока сохраняются санкционные риски, внешний позитив лишь позволяет рублю не провалиться сильно против основных инвалют. В результате, пара USD/RUB завершила торги в понедельник ростом на 8 копеек – 67,11 рубля, пара EUR/RUB - 39 копеек, до 77,09 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

Американские индексы завершили сессию ростом на фоне ожиданий результатов по торговым переговорам между Вашингтоном и Пекином. Практически завершился сезон отчетностей. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,06% - до 25558,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,34%, составив 7821,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,79%, до 2840,69 пункта, по данным Libertex.

С утра сформировался нейтральный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки также преимущественно растут, нефть ушла выше уровня в 72 доллара за баррель. Доллар снижается к евро на рынке forex. Рубль с утра укрепляется к доллару и евро.

Фьючерсы на американские индексы растут: фьючерс на индекс Dow Jones – на 0,05%, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,02%, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,01%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,81%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,33%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,31%, японский Nikkei 225 вырос на 0,09%. Инвесторы продолжают учитывать факт начала торговых переговоров, хотя в понедельник

президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер сказал, что не ждет особых результатов от ближайшей встречи с представителями США. Рубль проведет день вблизи уровней закрытия торгов понедельника. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 66,5-67,7 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 76,4-77,8 рубля.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rubl-konsolidiruietsia-tiekushchikh-urovniei-0/