Критика ФРС США - часть политической игры Трампа

Дональд Трамп продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров на мировых рынках. Вчера он заявил о возможном снятии санкций к России (в случае сотрудничества по Украине и Сирии), покритиковал ЕС и Китай за манипулирование курсами национальных валют и сказал, что не ожидает прорыва в переговорах с Поднебесной 22-23 августа.

Но наиболее важным событием для рынков стала критика Трампом текущей политики ФРС США по повышению ставок. Президент США заявил, что разочарован действиями Джерома Пауэлла, которого он выдвинул на должность председателя Федрезерва. По словам Трампа, он ожидал, что Пауэлл будет сторонником сохранения низких процентных ставок.

Безусловно, заявления Трампа – часть политической игры. Назначая Джерома Пауэлла, он не мог не знать его взглядов на денежно-кредитную политику. Отметим, что Трамп давно не критиковал Федрезерв и выбрал эту неделю для словесной риторики не случайно – в пятницу в Джексон-Холл пройдёт ежегодный симпозиум мировых центробанков. Ключевым на встрече будет доклад Пауэлла, в котором он изложит свой взгляд на текущую монетарную политику и состояние мировой экономики. Формально ФРС США не зависим от властей США, но не обращать на них внимание Пауэлл не может. На текущий момент рынки ожидают два повышения ставки от ФРС до конца года: в сентябре (рынки оценивают вероятность в 90%) и декабре(70%).

Слова Дональда Трампа возымели действие – вчера EUR/USD вырос на 0,8%. Сегодня с утра основная валютная пара продолжила рост, в моменте она поднималась до 1,154. Ослабление доллара поспособствовало росту мировых фондовых и товарных рынков. Brent приостановила падение, а золото выросло на 0,6%, до $1201,4 за тройскую унцию.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари