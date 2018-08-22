Рубль может вернуться к росту на внешнем позитиве

Рубль на Мосбирже во вторник, который начал торги ростом по отношению к доллару и евро, в течение дня перешел к снижению после сообщения Банка России о том, что финансовый регулятор возобновил покупку валюты на внутреннем рынке.



Курс доллара расчетами «завтра» на 12.00 вторника вырос на 13,5 копеек, до 67,24 рубля, курс евро подскочил на 40 на копеек, до 77,5 рублей.



Российский Центробанк сообщил, что во вторник он вновь купил валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина. Ранее Банк России довольно долгое время не выходил на рынок. Согласно сообщению регулятора, с 20 августа он приобрел валюту на общую сумму 17,5 млрд рублей.



В начале дня рубль укреплялся против доллара и евро на фоне внешнего позитива. Так, мировые площадки во вторник в основном растут в ожидании переговоров по торговых вопросам между США и Китаем. На мировом рынке «черного золота» также наблюдается восходящая динамика котировок (выше $72 за баррель марки Brent), связанная с опасениями инвесторов по поводу возможного сокращения предложения нефти из-за экономических санкций США против Ирана.



Несмотря на нынешнее краткосрочное снижение, можно ожидать, что в ближайшей перспективе рубль вновь может вернуться к восходящей динамике на внешнем позитиве и поднимется к отметке 67 рублей за доллар и 77,3 рубля против евро.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rubl-mozhiet-viernut-sia-rostu-vnieshniem-pozitivie/