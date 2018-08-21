Рынки Латинской Америки ждут результата от переговоров Китая и США, но напуганы ситуацией в Турции

Латиноамериканские рынки в ближайшей перспективе могут заразиться оптимизмом от крупнейших мировых рынков, которые ждут торговых переговоров между США и Китаем. Вместе с тем, они останутся под давлением экономического кризиса в Турции и продолжат следить за событиями внутри некоторых стран региона.

Так, инвесторы ждут, что за встречей отдельных чиновников США и Китая последуют переговоры по торговым вопросам между двумя сторонами уже на более высоком уровне. Вероятно, в дальнейшем состоится встреча уже между президентом США Дональдом Трампом и с его китайским коллегой. Хотя все предыдущие раунды американско-китайских диалогов по торговых вопросам оказывались неудачными, все же участники рынка в этот раз не исключают каких-то более плодотворных итогов.

Вместе с тем, давление на латиноамериканские рынки продолжает оказывать негативная ситуация в экономике Турции. Согласно исследованиям, по итогам августа можно ожидать увеличения оттока капитала с развивающихся рынков. В июле этот показатель составил $5 млрд. Можно связать отток капиталов с этих рынков именно с опасениями инвесторов по поводу валютного кризиса в Турции, где ранее национальная валюта достигла своего исторического минимума.

Вероятно, в ближайшей перспективе латиноамериканские фондовые рынки продолжат демонстрировать высокую волатильность, что связано, в том числе, и с неоднозначной динамикой цен на нефть. Так, ОПЕК ожидает снижения роста спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах. Такие прогнозы, по мнению организации, связаны со снижением спроса на нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока.

В свою очередь, рынок Венесуэлы может позитивно отреагировать на обещания президента страны Николаса Мадуро повысить с сентября зарплаты в стране в 60 раз. Минимальная зарплата венесуэльца будет также привязана к криптовалюте «петро».

Также в конце сентября в стране будут введены новые цены на бензин, которые правительство будет субсидировать для своих граждан.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rynki-latinskoi-amieriki-zhdut-riezul-tata-pierieghovorov-kitaia-ssha-napughany/