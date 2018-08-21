Американский фондовый рынок стартует во вторник ростом на 0,2% в ожидании подвижек в отношениях Китая и США

Американский фондовый рынок может начать торги вторника ростом на 0,1-0,2% на фоне дорожающей нефти и преимущественно позитивных настроений на мировых торговых площадках в ожидании встречи между китайские и американскими чиновниками по торговым вопросам.

Фьючерсы на американские индексы во вторник торгуются с повышением на 0,15-2%. Цены на нефть на мировом рынке поднимаются выше отметки $72 за баррель марки Brent. Торги на азиатских биржах во вторник закрылись ростом основных индексов в пределах 1,3%.

Торговые переговоры между США и Китаем начнутся уже в среду, 22 августа. Вместе с тем, накануне президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не ожидает большого прогресса от переговоров. Он также сказал о том, что в настоящий момент для достижения каких-либо договоренностей с Китаем не установлено определенных временных рамок.



Мировые рынки также ожидают публикации данных протокола ФРС США, которые будут обнародованы вечером в среду. В пятницу состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он может высказать свое мнение об американских торговых отношениях с Китаем и о возможном влиянии рекордного падения курса турецкой лиры на экономику США.

Европейские рынки во вторник растут в пределах 0,8% по основным индексам. При этом британский фондовый рынок снижается из-за падения котировок акций горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. Согласно данным финансовой отчетности компании, ее чистая прибыль за 2017-2018 финансовый год упала на 37% - до $3,7 млрд.

Нефть во вторник дорожает из-за сокращения поставок из Ирана в связи с возобновлением против этой страны санкций США. Так, французская компания Total ранее заявила о том, что прекращает работу в Иране, так как не смогла получить специальное разрешение от властей США на продолжение работы в стране.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/amierikanskii-fondovyi-rynok-startuiet-vtornik-rostom-02-ozhidanii-podvizhiek-o/