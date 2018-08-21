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Минфин отменил аукционы ОФЗ. Почему и что будет с рублем?

21 августа 2018

Российские ОФЗ находились под давлением продавцов четырнадцать торговых сессий кряду - рекорд со времён кризиса. За это время индекс MOEX RGBI (Russian Government Bond Index) снизился почти на 4%, до 133,8 пунктов, а доходность отдельных выпусков ОФЗ подскочила до 9%. Спрос на новые выпуски  ОФЗ был очень низким, так что  решение Минфина повременить с новыми выпусками выглядит целесообразным. Облигационный рынок должен «переварить» распродажи ОФЗ со стороны нерезидентов, после чего Минфин сможет вернуться на рынок долга. Впрочем, существенной поддержки рублю это не окажет - для российской валюты более существенной стала  новость о возобновлении покупки валюты в резервы с 17 августа. В 17:00 мск начнётся заседание банковского комитет Сената США, по вопросу санкций к РФ, это может добавить волатильности рублю к концу дня.  Мы не исключаем, что до конца недели курс доллар/рубль поднимется к уровню 68 руб.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари


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