Заморозка счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре: сами виноваты

После того как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг минувшей весной попали в американский санкционный список, их банковские счета на Кипре были заморожены, утверждает Минфин США. У Дерипаски есть кипрское гражданство, а Вексельберг через структуры «Реновы» владеет почти 10% банка Bank of Cyprus. Новость, в принципе, ожидаема, о проблемах с активами данных российских олигархов информация появлялась и раньше. И оснований не доверять американскому Министерству Финансов у нас нет. Вряд ли данная новость как-то повлияет серьезно на российские рынки. Весь негатив давно уже в ценах.

В этом контексте вспоминается уже достаточно старая, но очень громкая история. 16 лет назад летом 2002 Владимир Путин принял участие в работе IV Съезда Торгово-промышленной палаты. На нем он попытался донести простую мысль о том, что вывезенные из России капиталы не находятся за границей в безопасности. Велика угроза их заморозки. Видимо, президент России далеко глядел, полагая, что рано или поздно конфликта с Западом не избежать. Плюс хорошо известно, что на Западе искренне верили в миф, что на политику Кремля можно влиять через зарубежные счета российских чиновников и олигархов. Закончил свое выступление Владимир Путин эмоциональным комментарием: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!». Жизнь подтвердила справедливость его слов. А также то, что на заговор олигархов аналогичный ситуации весны 1996 года Западу рассчитывать не стоит.

В общем, российские олигархи виноваты сами. Купили бы ОФЗ, акции «Роснефти» или на худой конец биткоин. А так не понятно, смогут ли они отбить свои деньги или им стоит попрощаться со своими активами навсегда. Интересно также, кто следующий в данном списке.

Ну и в заключение: Банк России однозначно прав, что продал основной портфель американских государственных облигаций. Администрация Трампа в вопросах финансов и экономики ведет себя как слон в посудной лавке. Не только с Россией, но и с Турцией, Китаем и своими партнерами по НАТО.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари