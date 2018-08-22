Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 августа: 2 579,0500 руб/1 г золота и 31,9300/1 г серебра
22 августа 2018
ЦБ РФ с 22 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 579,0500 руб.
- 1 грамм серебра - 31,9300 руб.
- 1 грамм платины - 1 727,8600 руб.
- 1 грамм палладия - 1 980,5601 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,4599 р. (0,45%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0600 р. (0,19%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,7300 р. (0,62%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,2400 р. (0,11%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.