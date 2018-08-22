Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 августа: 2 579,0500 руб/1 г золота и 31,9300/1 г серебра ЦБ РФ с 22 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 579,0500 руб.

1 грамм серебра - 31,9300 руб.

1 грамм платины - 1 727,8600 руб.

1 грамм палладия - 1 980,5601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4599 р. (0,45%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,19%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,7300 р. (0,62%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2400 р. (0,11%) .

dims

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/ СИА /

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