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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 августа: 2 579,0500 руб/1 г золота и 31,9300/1 г серебра

22 августа 2018
ЦБ РФ с 22 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 579,0500 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,9300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 727,8600 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 980,5601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4599 р. (0,45%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,19%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,7300 р. (0,62%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2400 р. (0,11%).

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