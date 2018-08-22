Анонс основных событий на 22 августа

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: Нефть, мазут, USD/CAD, USD/RUB.

Событие: Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA (август 17, 2018), США.

Дата и время: 22 августа 2018 в 17:30 МСК.

Предыдущее значение: 6.805 млн барр. Прогноз: -1.533 млн барр.

Почему это важно?

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар.

Инструменты: S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY.

Событие: Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Дата и время: 22 августа 2018 в 21:00 МСК.

Почему это важно?

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке проводит 8 заседаний в году, оценивает экономические и финансовые условия, монетарную политику и возможные риски. Итоговый протокол заседания подготовлен Советом управляющих ФРС и проливает свет на будущее кредитно-денежной политики США.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/anons-osnovnykh-sobytii-22-avghusta/