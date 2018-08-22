Валютная пара EUR/USD: восходящее движение близко к завершению

Во вторник, 21 августа, торги по евро завершились ростом. Единая европейская валюта подорожала к закрытию торгов до 1,1601 на фоне общего ослабления доллара США и снижения доходности американских облигаций.

Участники рынка пытаются серьезно воспринимать последние заявления президент США Дональда Трампа по поводу несогласия повышения ставок ФРС США. Я думаю на этом спекулируют, чтобы перед публикацией протоколов заседания FOMC загнать курс евро как можно выше.

По прогнозу на сегодня я рассмотрел укрепление евро до 1,1630. Планирую оттуда продать евро. Если цена пройдет по прогнозу и закроется на уровне 1,1567 и ниже, то на днях сформируется пинбар. По нему можно остаться в короткой позиции до 1,1495.

Сегодня ФРС США опубликует протокол заседания ФРС США. Напомню, рынок уже заложил в цены повышение ставки. Всех интересует, сколько ещё будет повышений в этом году.

В 15:30 мск Канада заявит об изменении объема розничных продаж за июнь.

В 17:00 мск США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июль.

В 17:30 мск Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти в США.

В 21:00 мск в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

Владислав Антонов, аналитик Альпари