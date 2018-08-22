Рубль под давлением в ожидании решения по санкциям США

Курс рубля снижался сильнее к евро, чем к доллару ослабевшему на международном валютном рынке форекс. Курс пары EUR/USD поднялся выше 1,15. Вектор на снижение рубля был задан еще утром, когда ЦБ неожиданно сообщил участникам рынка, что вышел с покупками в пользу минфина. На этом фоне отечественная валюта игнорировала позитив от нефтяных котировок. Пока сохраняются санкционные риски, внешний позитив лишь позволяет рублю не провалиться сильно против основных инвалют. В результате, пара USD/RUB завершила торги в понедельник ростом на 17 копеек – 67,28 рубля, пара EUR/RUB - 76 копеек, до 77,85 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

Американские индексы завершили сессию ростом, продолжая ожидать результаты по торговым переговорам между Вашингтоном и Пекином. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,25% - до 25822,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,21%, составив 2862,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,79%, до 2840,69 пункта, по данным Libertex.

С утра сформировался смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,27%, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, нефть растет и пытается закрепиться в районе 73 долларов за баррель. Доллар слабо растет к евро на рынке forex. Рубль с утра снижается к доллару и евро.

Европейская валюта превысила уровень в 78 рублей. Рубль продолжает игнорировать растущую нефть.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,14%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,07%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,47%, японский Nikkei 225 вырос на 0,64%. Рубль останется под давлением в течение дня и сможет обновить новые минимумы против доллара и евро. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 66,7-67,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 77,2-78,5 рубля.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rubl-davlieniiem-ozhidanii-rieshieniia-sanktsiiam-ssha/