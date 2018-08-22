Индекс МосБиржи проведет середину недели в диапазоне 2280-2300 пунктов

Российские фондовые индексы утром в среду торгуются разнонаправленно, индекс МосБиржи прибавляет 0,25% и находится у 2297 пунктов, индекс РТС снижается на 0,3% и торгуется в районе 1068 пунктов из-за невнятной динамики рубля. В лидерах роста акции «ЧЗПСН» и «Детского мира», в лидерах падения «РуссНефть» и «Северсталь». В течение дня финансовые и операционные результаты за первое полугодие 2018 года представит «Мечел». Заседания советов директоров проведут «МРСК Волги» и «ФосАгро».

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию слабым движением вверх, сегодня утром на премаркете индекс S&P 500 продолжает слабый рост. Нефть марки Brent незначительно подорожала до $73,2 за баррель. Рост происходит на фоне сокращения запасов в США.

Пара евро/доллар незначительно снижается, торги проходят в районе 1,156. Вечером США раскроют данные по продажам на вторичном рынке жилья за июль. Важной новостью станет публикация протокола FOMC, жесткая риторика комитета может усилить рост доллара.

Рубль падает по отношению к мировым резервным валютам. Утром на бирже за один доллар предлагают 67,5 руб., за один евро – 78,1 руб. Еще немного и пары обновят максимумы лета 2015 года. Негативную обстановку на рынке создают новости о санкциях. Министерство финансов США утверждает, что заблокировало некие российские активы на миллиарды долларов, что это за активы не уточняется. Впрочем, сегодняшняя волатильность была прогнозируема, в течение дня рубль продолжит снижаться.

По информации из деловых кругов, согласие венесуэльской госкомпании PDVSA выплатить американской Conoco Phillips $2 млрд для урегулирования спора по национализации венесуэльских активов последней, как и денежная реформа с повышением минимальной заработной платы, связаны с получением Каракасом крупного транша, вероятнее всего, из КНР. Для официальной Москвы и государственной компании «Роснефть» ситуация в Венесуэле имеет достаточно важное значение. Каракас – единственный союзник России в Латинской Америке. А главное – это масштабные российские инвестиции, сделанные в свое время в нефтяной сектор. В случае смены политического режима в Венесуэле они окажутся под ударом и даже могут быть полностью списаны. Политические риски данных вложений зашкаливают.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативный, торги по индексу МосБиржи пройдут в диапазоне 2280-2300 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари