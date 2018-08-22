Комментарии

Индекс МосБиржи проведет середину недели в диапазоне 2280-2300 пунктов

22 августа 2018

Российские фондовые индексы утром в среду торгуются разнонаправленно, индекс МосБиржи прибавляет 0,25% и находится у 2297 пунктов, индекс РТС снижается на 0,3% и торгуется в районе 1068 пунктов из-за невнятной динамики рубля. В лидерах роста акции «ЧЗПСН» и «Детского мира», в лидерах падения «РуссНефть» и «Северсталь». В течение дня финансовые и операционные результаты за первое полугодие 2018 года представит «Мечел». Заседания советов директоров проведут «МРСК Волги» и «ФосАгро».

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию слабым движением вверх, сегодня утром на премаркете индекс S&P 500 продолжает слабый рост. Нефть марки Brent незначительно подорожала до $73,2 за баррель. Рост происходит на фоне сокращения запасов в США.

Пара евро/доллар незначительно снижается, торги проходят в районе 1,156. Вечером США раскроют данные по продажам на вторичном рынке жилья за июль. Важной новостью станет публикация протокола FOMC, жесткая риторика комитета может усилить рост доллара.

Рубль падает по отношению к мировым резервным валютам. Утром на бирже за один доллар предлагают 67,5 руб., за один евро – 78,1 руб. Еще немного и пары обновят максимумы лета 2015 года. Негативную обстановку на рынке создают новости о санкциях. Министерство финансов США утверждает, что заблокировало некие российские активы на миллиарды долларов, что это за активы не уточняется. Впрочем, сегодняшняя волатильность была прогнозируема, в течение дня рубль продолжит снижаться.

По информации из деловых кругов, согласие венесуэльской госкомпании PDVSA выплатить американской Conoco Phillips $2 млрд для урегулирования спора по национализации венесуэльских активов последней, как и денежная реформа с повышением минимальной заработной платы, связаны с получением Каракасом крупного транша, вероятнее всего, из КНР. Для официальной Москвы и государственной компании «Роснефть» ситуация в Венесуэле имеет достаточно важное значение. Каракас – единственный союзник России в Латинской Америке. А главное – это масштабные российские инвестиции, сделанные в свое время в нефтяной сектор. В случае смены политического режима в Венесуэле они окажутся под ударом и даже могут быть полностью списаны. Политические риски данных вложений зашкаливают.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативный, торги по индексу МосБиржи пройдут в диапазоне 2280-2300 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Полезное от банков
Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков
УРАЛСИБ Страхование и Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги