Готовность России к санкциям может заставить доллар отступить

На Московской бирже сегодня доллар и евро показывают удивительное единодушие, причем не только в росте к рублю, но и в темпах роста. Так, в данный момент пара USD/RUB прибавляет 0,69%, и за доллар дают 67,57 руб. Пара EUR/RUB растет на почти такую же величину, на 0,69%, евро котируется по 78,333 руб. Евро явно готов к походу на 80 руб., но удастся ли это европейской валюте – покажут время и антироссийские санкции, которые США объявят сегодня. В ожидании санкций Центробанк установил следующие официальные курсы валют на четверг, 23 августа: 67,6163 руб. за доллар и 78,1983 руб. за евро.

Отказ российского Минфина проводить сегодня и в ближайшие дни, пока ситуация не стабилизируется, аукционы по размещению новых выпусков ОФЗ слегка нервирует валютный рынок, хотя панических настроений не наблюдается. Новостью дня сегодня в любом случае являются санкции, но заявления главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что в России уже принимаются меры по поддержке предприятий и отраслей, которые могут пострадать от нового пакета санкций США, могут заставить доллар немного отступить после объявления санкций.

На торгах в Лондоне нефть марки Brent сегодня достаточно сильно дорожает, на 1,6%, баррель торгуется уже по $73,85. Вышедшая вчера поздно вечером статистика от Американского института нефти показала, что товарные запасы нефти в США за неделю упали на 5,17 млн баррелей. Официальная статистика по коммерческим запасам нефти от американского Минэнерго будет объявлена сегодня вечером. Полагаем, что в ближайшие дни нефть Brent будет стоить на уровне в $73-74 за баррель.

Мы прогнозируем, что пара USD/RUB в ближайшие дни останется в диапазоне 67-68,5 руб. за доллар, а пара EUR/RUB передвинется в коридор 78 -79 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари