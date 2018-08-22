Рубль может скорректироваться наверх на дорогой нефти после падения к минимумам из-за санкций.

Курс евро на Мосбирже на торгах в среду поднялся выше психологической отметки 79 рублей впервые с начала апреля текущего года. Курс доллара при этом пробил наверх уровень 68 рублей, вернувшись к уровням середины августа.

Такая динамика рубля наблюдается на фоне вступления в силу со среды нового пакета экономических санкций США против России. Теперь участники рынка ждут новых американских санкций против госдолга России и государственных банков. Ожидается, что они окажутся гораздо более болезненными для российской экономики.

Вместе с тем, мировые цены на нефть растут в среду более чем на 1% из-за данных о сокращении запасов нефти в США.

Можно ожидать, что на российском валютном рынке в ближайшей перспективе начнется коррекционный рост рубля, который поддержат цены на нефть. Рубль может подняться к отметке 67,5 рублей против доллара и 78,5 рублей против евро.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rubl-mozhiet-skorriektirovat-sia-navierkh-doroghoi-niefti-poslie-padieniia-mini/