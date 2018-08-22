Комментарии

Доллар и евро ждут публикации протоколов ФРС

22 августа 2018

Вначале европейской сессии курс евро снизился до уровня 1,1554, с которого возобновился рост котировок. Евро подорожал к доллару до 1,1611 на фоне снижения доходности десятилетних американских облигаций.

Про Турцию все уже забыли. На повестке дня публикация протоколов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (Federal Open Market Committee – FOMC) и американо-китайские переговоры. В протоколах FOMC участников рынка будет интересовать все, на основании чего можно спрогнозировать количество повышений ставки в текущем году. Согласно последним данным CME Fed Watch Tool, вероятность повышения ставки на 25 б.п составляет 93,6%.

На момент написания обзора евро стоит 1,1608. Технически пара выполнила все условия, чтобы скорректироваться как минимум до 1,1500. Развернуть «бычий» тренд на часовом периоде будет непросто, поскольку евро пользуется спросом в кроссах и покупатели могут спокойно продвинуться до отметки 1,1645.

Считаю, что зона 1,1616 – 1,1625 является отличным местом для открытия коротких позиций. Коррекция должна начаться ближе к публикации «минуток» ФРС, а если смотреть временные периоды, то с открытия американской сессии. 

Владислав Антонов, аналитик Альпари


/ СИА /
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