Торги на рынке акций США в среду стартуют нейтрально

Рынок акций США, вероятно, начнет торги среды нейтрально на фоне разнонаправленных внешних сигналов: дорожающей нефти и дешевеющего доллара.

Американские фондовые индексы накануне закрыли торговую сессию позитивно в ожидании итогов торговых переговоров США, которые пройдут 22-23 августа. Участники рынка ждут, что за ними может последовать встреча двух сторон на более высоком уровне – президента США Дональда Трампа с его китайским коллегой.

Доллар в среду дешевеет по отношению основным мировым валютам после того, как президент США раскритиковал действия ФРС США по повышению процентной ставки. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,3%.

Вместе с тем, мировые цены на нефть в среду растут почти до $74 за баррель марки Brent после выхода данных о снижении запасов сырья в США. По данным Американского института нефти (API) за неделю запасы нефти в США сократились на 5,2 млн баррелей - до 405,6 млн баррелей, тогда как эксперты ждали сокращения этого показателя всего на 1,5 млн баррелей. Вечером в среду будут опубликованы официальные данные по запасам от Минэнерго США.



Основные европейские индексы растут в среднем на 0,2% на фоне новостей о том, что США пока отложили рассмотрение вопроса о повышении импортных пошлин на европейские автомобили. Исключение составляет немецкий DAX, который снижается на 0,2%.

Азиатские биржи закрылись разнонаправленно в ожидании новостей с переговоров между Китаем и американской стороной.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/torghi-rynkie-aktsii-ssha-sriedu-startuiut-nieitral/