Евро впервые с 11 апреля превысил 79 руб. Что дальше?

Сегодня днем пара евро/рубль превысила 79 руб., это случилось впервые с 11 апреля. Однако закрепиться выше достигнутого максимума европейской валюте не удалось, котировки пары пошли вниз, хотя и похоже, что курс евро готов обновить максимум 2015 года.

Столь стремительное падение рубля к евро происходит на фоне активного роста европейской валюты в последние дни. Так, за три дня пара евро/доллар выросла с 1,139 до 1,162. Дополнительную волатильность на рынке создает негативный новостной фон. Мы предполагаем, что если евро продолжит укрепление, то курс снова может подняться выше 79 руб., однако вряд ли это будет надолго, в ближайшие дни доллар вновь перехватит инициативу у европейской валюты.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари