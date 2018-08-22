Главным «медведем» является Министерство финансов России, которое снова осуществляет закупки валюты
22 августа 2018
Мне кажется, что все разговоры о санкциях – это повод для игры на понижение рубля. Главным «медведем» является Министерство финансов России, которое снова осуществляет закупки валюты. Рубль сегодня снижается, несмотря на рост цен на нефть. Мое мнение, что весь негатив по санкциям уже заложен в ценах. К тому же уже в понедельник рубль получит поддержку – налоговые выплаты за август, НДПИ, НДС и т.д. Если реального геополитического негатива не будет, мы ориентируемся на уровни 67,0-68,5 руб. за доллар США. Нефть дорогая, экономических причин для ослабления рубля нет.
Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари
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