Рубль беспомощно падает, игнорируя весь позитив

Котировки на 14:05 МСК

Доллар: 67,87 руб. (+0,88%)

Евро: 78,70 руб. (+1,09%)

Сегодня пара USD/RUB стартовала на положительной территории, после чего продолжила расти, обновив недельный максимум. Пара EUR/RUB в среду также открылась вверх и продолжила повышаться, переписав четырехмесячную вершину на фоне роста евро на внешнем валютном рынке.

Рубль игнорирует ряд позитивных драйверов, которые обычно способствуют его активному укреплению. Это и устойчиво растущие нефтяные цены, и продолжающий снижаться индекс доллара. Кроме того, российский долговой рынок начал подавать признаки восстановления: индекс RGBI вчера прервал серию из 14 сессий снижения, впервые в этом месяце повысившись и сегодня также демонстрирует позитивную динамику.

Однако вчера Минфин заявил об отмене сегодняшнего аукциона по размещению ОФЗ, второй раз в этом году. Предыдущая отмена была 11 апреля, когда рынок гособлигаций испытал значительное падение из-за объявления нового пакета антироссийских санкций. В сообщении министерства говорится, что данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков, и после стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин РФ возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе.

Кроме того, вызывает опасения ситуация с бразильским реалом, который активно снижался последние 2 сессии, превысив опасный уровень 4 за доллар США и приблизившись к историческому минимуму. Ранее достижение данного уровня, а также резкое падение реала, свидетельствовали о приближении или наступлении глобальных финансово-экономических проблем.

Нефть продолжает уверенно расти

Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. После старта российских торгов нефть ускорила рост, в очередной раз обновив недельный максимуму и повышаясь пятую сессию подряд. Сейчас Brent находится на отметке $73,8, прибавляя 1,3%. Поддержку сырьевому рынку оказывает продолжающееся снижение доллара.

Новую волну подъема котировок спровоцировали ночные данные Американского института нефти, показавшие сокращение запасов нефти, значительно превысившее ожидания. Сегодня в 17:30 МСК окончательную статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,5 млн барр. и суммарный рост запасов нефтепродуктов на 1 млн барр.

Доллар остается под давлением

В первой половине дня американская валюта умеренно повышалась в рамках коррекции, однако затем индекс доллара резко ушел вниз, обновив двухнедельный минимум. Сейчас он торгуется немного выше уровня 95 п. теряя 0,15%.

После критики ФРС со стороны президента США, еще один удар по доллару был нанесен американской судебной системой, которая признала виновным в финансовых преступлениях бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа, и эта же участь грозит нескольким другим его участникам, что создает угрозу импичмента президента США. Сегодня повлиять на глобальные рынки может публикация протоколов последнего заседания ФРС (21:00 МСК).

Европейская валюта утром пыталась скорректировать восходящий импульс предыдущей сессии, но затем возобновила рост. В результате пара EUR/USD переписала двухнедельную вершину, прибавляя сейчас 0,25% около уровня 1,160.

Техническая картина

В начале торгов пара USD/RUB достигла верхней границы диапазона консолидации 66,23-67,8, и после кратковременного отката данное сопротивление было пробито. Таким образом, с большой долей вероятности пара вышла вверх из бокового канал, и продолжит повышаться в район двухлетних вершин.

Дмитрий Бабин, эксперт БКС Брокер