Комментарии

«Роснефть» объявила щедрые дивиденды

23 августа 2018

«Роснефть» порадовала миноритариев: рекомендованы дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 14,58 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату дивидендов, составит 154,5 млрд руб. Отсечка – 3 сентября 2018 года. По сравнению с первым полугодием 2017 года выплаты выросли в четыре раза. Дивидендная доходность к текущей цене составляет 3,4%. По цене IPO 2006 года (203,25 руб.) -7,2%.

Суммарные годовые дивиденды по акциям «Роснефти» должны составить около 30 руб., то есть дивидендная доходность будет выше примерно в два раза. Акции «Роснефти» остаются нашей основной инвестиционной идеей на российском рынке. Однако, как и все остальные бумаги, они остаются заложниками санкционных и политических рисков.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Полезное от банков
Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков
УРАЛСИБ Страхование и Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги