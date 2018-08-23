«Роснефть» объявила щедрые дивиденды

«Роснефть» порадовала миноритариев: рекомендованы дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 14,58 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату дивидендов, составит 154,5 млрд руб. Отсечка – 3 сентября 2018 года. По сравнению с первым полугодием 2017 года выплаты выросли в четыре раза. Дивидендная доходность к текущей цене составляет 3,4%. По цене IPO 2006 года (203,25 руб.) -7,2%.

Суммарные годовые дивиденды по акциям «Роснефти» должны составить около 30 руб., то есть дивидендная доходность будет выше примерно в два раза. Акции «Роснефти» остаются нашей основной инвестиционной идеей на российском рынке. Однако, как и все остальные бумаги, они остаются заложниками санкционных и политических рисков.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари