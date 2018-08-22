Теперь всем инвесторам стоит следить только за двумя важными уровнями и отметками: 2800 пунктов по американскому SP500 и 7300 пунктов по NASDAQ

Чем ближе ноябрьские выборы в конгресс США, тем больше грязи и интриг будет всплывать вокруг Трампа. В свете вчерашних событий с признаем экс-адвоката Трампа, самого президента США теперь могут обвинить в незаконном финансировании предвыборной кампании. Адвокат Майкл Коэн, который в течение многих лет входил в ближайший круг президента Дональда Трампа, признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Внимание следователей привлекли возможные нарушения при финансировании предвыборной кампании Трампа, связанные с выплатами женщинам за молчание и не только. Весь этот очередной цирк вряд ли чем-то закончится и импичментом Трампу пока не пахнет, но главный риск в том, что фондовые индексы США находятся на историческом максимуме и подобный скандал может спровоцировать резкую коррекцию на 5-10%.



В рамках вчерашней американской сессии флагманский биржевой индекс SP500 практически обновил исторический максимум, но после выхода новостей спустился вниз почти на 0.7%. Сегодня фьючерсы на американские индексы сохраняют почти нейтральную динамику, при этом европейские биржи пока показывают лёгкий плюс, в пределах 0.2%. Теперь всем инвесторам стоит следить только за двумя важными уровнями и отметками: 2800 пунктов по американскому SP500 и 7300 пунктов по NASDAQ. Как только эти уровни будут пробиты по итогам дня, сразу откроется потенциал для более глубокой коррекции на фондовых рынках по всему миру.



Сегодня начинается двусторонняя встреча представителей Китая и США, а уже завтра Трамп должен подписать указ о введении новых торговых пошлин для китайских товаров. Если сегодняшняя встреча не даст результата и Трамп начнёт готовить новый пакет пошлин на китайский экспорт объёмом в 200 млрд. долларов, это будет крайне негативно воспринято участниками рынка.

Российский фондовый рынок в преддверии введения новых санкций сегодня показывает невнятную динамику. С одной стороны, есть позитив в том, что российские банки пока не должны попасть под санкции, но с другой – угрозы в адрес РФ со стороны США и Великобритании пока всё громче и чем ближе выборы в США, тем больше будет санкционное давление на РФ. К сожалению, именно Россия сейчас – это хороший повод для повышения своего предвыборного рейтинга и тот, кто сильнее будет её давить, тот и будет набирать рейтинг. И самое главное, все законопроекты о новых санкциях против РФ принимает Конгресс США, а значит, отменить их может только он и президент тут сделать ничего не сможет. Несмотря на вроде бы позитивную динамику российских акций, из ОФЗ мы видим продолжающийся выход нерезидентов и это негативный сигнал не только для рубля.