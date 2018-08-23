Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 августа: 2 601,8501 руб/1 г золота и 32,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 23 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 601,8501 руб.

1 грамм серебра - 32,2000 руб.

1 грамм платины - 1 717,3900 руб.

1 грамм палладия - 1 986,9600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,8000 р. (0,88%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2700 р. (0,85%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,4700 р. (0,61%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3999 р. (0,32%) .

dims

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/ СИА /

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