Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 августа: 2 601,8501 руб/1 г золота и 32,2000/1 г серебра
23 августа 2018
ЦБ РФ с 23 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 601,8501 руб.
- 1 грамм серебра - 32,2000 руб.
- 1 грамм платины - 1 717,3900 руб.
- 1 грамм палладия - 1 986,9600 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,8000 р. (0,88%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2700 р. (0,85%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,4700 р. (0,61%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,3999 р. (0,32%).
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