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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 августа: 2 601,8501 руб/1 г золота и 32,2000/1 г серебра

23 августа 2018
ЦБ РФ с 23 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 601,8501 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,2000 руб.
  • 1 грамм платины - 1 717,3900 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 986,9600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,8000 р. (0,88%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2700 р. (0,85%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,4700 р. (0,61%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3999 р. (0,32%).

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