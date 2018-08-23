Комментарии

Переговоры США и Китая продолжаются, прогнозы сбываются, рубль снижается

23 августа 2018

В среду, 22 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 75 коп. (+0,25%), до 68,03 руб., курс евро – на 105 коп. (+1,05%), до 78,90 руб. 

Торги по рублёвым парам открылись ростом. Как и ожидалось, в паре доллар/рубль цена вышла вверх из треугольной формации и поднялась до 68,45 руб. Евро подорожал к рублю до 79,36 руб. Тема санкций в отношении России сейчас выдвинулась на первый план.

Также в центре внимания участников рынка находятся переговоры властей США и Китая по поводу торговых вопросов, которые возобновились в среду. Нефтяной рынок незначительно оказывает поддержку рублю, но сам находится в неопределённом состоянии. Цена на нефть сорта Brent торгуется в диапазоне $70,30 – $75,90.  

У рубля пока нет никаких шансов на укрепление к иностранным валютам. Только в рамках коррекционного движения к вчерашнему росту. По прогнозу жду дальнейшего укрепления доллара до 68,90-69,00 руб. Не исключаю, что после отметки 69 руб. за доллар США за  волатильность на рынке возрастёт. Серьезное сопротивление находится на уровне 71 ,50 руб.

Укрепление евро к рублю сегодня замедлится из-за его обеления к доллару на рынке форекс. Графический анализ указывает на дальнейший рост пары евро/рубль до 80 рублей. 

Владислав Антонов, аналитик Альпари


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