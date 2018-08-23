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Утро с Forex Club: Индексы под ударом вместе с Трампом Уважаемые трейдеры! Представляем вам торговый сигнал «Утро с Forex Club» на сегодня. Продажа индекса Dow Jones на отметке 26030. Take-profit – 225730. Stop-loss – 26230 Подробные детали можно найти в последней трансляции по ссылке Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/utro-forex-club-indieksy-udarom-vmiestie-trampom/

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