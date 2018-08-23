Рубль останется под давлением в ожидании решения по санкциям США

Курс рубля снижался сильнее к евро, чем к доллару ослабевшему на международном валютном рынке форекс. Курс пары EUR/USD поднялся в район 1,16. ЦБ РФ сообщил участникам рынка, что продолжил осуществлять покупки в пользу минфина, что оказало дополнительное давление на отечественную валюту. Но основным фактором давления остаются риски введения санкций США против России. На этом фоне рубль полностью проигнорировал позитив от нефти, прибавившей более 3% в течение торгов. Пока сохраняются санкционные риски, внешний позитив будет игнорироваться участниками рынка и рубль продолжит снижение против доллара и евро. В результате, пара USD/RUB завершила торги во вторник ростом на 0,75 рубля – до 68,03 рубля, пара EUR/RUB – 1,05 рубля, до 78,9 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

Американские индексы завершили сессию преимущественно снижением на статданных по рынку недвижимости США. Национальная ассоциация риелторов сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июле снизилось на 0,7%, против ожидаемого роста аналитиками. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник снизился на 0,34% - до 25733,6 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,38%, составив 7889,1пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,04%, до 2861,82пункта, по данным Libertex.

С утра сформировался, скорее, негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,01-0,3%, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, нефть корректируется вниз после бурного роста накануне и торгуется в районе 74,5 доллара за баррель. Доллар растет к евро на рынке forex.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,21%, гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,47%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,4%, японский Nikkei 225 вырос на 0,22%. Рубль останется под давлением в течение дня и сможет обновить новые минимумы против доллара и евро. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 66,9-69,2 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 77,5-80,25 рубля

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rubl-ostanietsia-davlieniiem-ozhidanii-rieshieniia-sanktsiiam-ssha/