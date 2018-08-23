Анонс основных событий на 23 августа

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX 30(FDAX), CAC 40 (FCE).

Событие: Cоставной индекс деловой активности Markit (август), Еврозона.

Дата и время: 23 августа 2018 в 11:00 МСК.

Предыдущее значение: 54.3. Прогноз: 54.5.

Почему это важно?

Составной индекс, подготовленный Markit EconomicsMarkit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Инструменты: S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY.

Событие: Первичные заявки на пособия по безработице (август 17, 2018), США.

Дата и время: 23 августа 2018 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: 212 тыс. Прогноз: 215 тыс.

Почему это важно?

Данные Министерства труда по числу новых заявок на получение пособия по безработице. Определяет состояние рынка труда. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Низкий результат, напротив, укрепляет USD.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/anons-osnovnykh-sobytii-23-avghusta/