Рубль может сдать отметку 69 рублей за доллар на спекуляция вокруг новых санкций

Рубль на Мосбирже в четверг падает к своему минимальному с начала года уровню против доллара на фоне опасений по поводу введения новых санкций против России со стороны США.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.30 вырос на 65,5 копеек – до 68,69 рубля. Курс евро расчетами «завтра» к этому времени увеличился на 45,75 копейки – до 79,36 рубля.

Ослабление рубля идет также на фоне снижения мировых цен на нефть (к отметке $74 за баррель марки Brent), последовавшего за достаточно существенным их ростом после публикации данных от Минэнерго США данных по запасам нефти в стране. Они неожиданно сократились на 5,8 млн баррелей, тогда как эксперты ждали снижения этого показателя всего на 1,5 млн баррелей.

На нефтяные котировки давит также тот факт, что теперь участники рынка ждут сокращения спроса на нефть со стороны Китая после того, как США вновь повысили импортные пошлины на китайские товары.

Рубль также продолжает дешеветь на фоне возобновления после достаточно долгого перерыва покупок валюты Банком России на рынке в интересах Минфина. Согласно сообщению финансового регулятора, накануне он приобрел валюту еще на более чем 20 млрд рублей.

Российская валюта в последние дни резко падает в цене, в основном, не из-за фундаментальных факторов, а из-за спекуляций вокруг новых экономических санкций США против российской экономики, которые могут быть введены в сентябре. Если спекуляции продолжатся, то рубль, вероятно, продолжит свой путь к обновлению локальных минимумов и может пробить отметку 69 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rubl-mozhiet-sdat-otmietku-69-rubliei-dollar-spiekuliatsiia-vokrugh-novykh-sank/