Европейские индексы пойдут вниз в ожидании глобальных пертурбаций

Основные европейские фондовые индексы, взявшие небольшую передышку после того, как США отложила вопрос о повышении импортных пошлин на автомобили из Европы, вновь окажутся под давлением геополитической неопределенности. Можно прогнозировать, что основные биржевые индикаторы региона в ближайшей перспективе могут потерять около 1-1,5%.

Отсрочка в повышении пошлин на время придала оптимизма европейским инвесторам, но вместе с тем они прекрасно понимают, что США в скором времени вернется к этому вопросу. Негативным примером для Европы является ситуация с Китаем. Несмотря на то, что Китай пытается договориться с американской стороной по поводу решения торговых конфликтов, пока это остается достаточно безуспешным мероприятием. Стороны продолжают взаимно повышать импортные пошлины и достичь каких-либо договоренностей им пока не удается.

В связи с этим эксперты уже в 2018-2019 году прогнозируют снижение показателей китайской экономики, что затронет и экономику других регионов. Участники рынка уже опасаются, что на мировом рынке нефти снизится спрос на «черное золото» со стороны Китая, и это остается долгосрочным негативным фактором для нефтяных котировок.

Торговые разногласия США с другими странами обеспокоили и американский финансовый регулятор – ФРС США. По мнению представителей регулятора, текущий конфликт США с Китаем и Европой и принимаемые в этой ситуации торговые меры являются важным источником неопределенности и рисков. Участники рынка опасаются, что подход ФРС к политике изменения ставок будет меняться в зависимости от тех или иных результатов в торговых переговорах между всеми сторонами конфликта, что совершенно непредсказуемым образом скажется на динамике основных мировых валют.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/ievropieiskiie-indieksy-poidut-vniz-ozhidanii-ghlobal-nykh-pierturbatsii/