Вчерашнее поведение рубля – повод свернуть покупки ЦБ

Вчерашнее поведение рубля – повод свернуть покупки ЦБ

Итоги предыдущей торговой сессии

Пара USD/RUB: 68,03 (+1,12%)

Пара EUR/RUB: 78,9 (+1,35%)

В деталях:

Рубль вчера отметился, как одна из худших валют дня среди основных представителей развитых и развивающихся рынков. Конкуренцию ему составил только бразильский реал, стремительно приближающийся к историческим максимумам. Явных признаков для такой динамики не было, все как раз наоборот. Доллар на протяжении предыдущей торговой сессии преимущественно слабел. На мировых рынках наблюдалось восстановление спроса на рисковые активы, оживился и локальный долговой рынок, выдав вторую сессию роста после 3-х недельного непрерывного падения. А главное стремительно восстанавливалось черное золото, повторив вчера августовский максимум.

Однако всего этого оказалось мало, рубль падал на протяжении всего дня безоткатно к американской и европейской валютам. Евро, за счет роста относительно доллара на мировом рынке, обновил к рублю максимум 13 августа, выше европейская валюта забиралась только в апрельскую панику, и то в моменте. Можно говорить, что вчера был введен первый пакет санкций по «делу Скрипалей», и это оказалось тем самым «перевесившим» фактором. Но ничего нового, что могло бы принести серьезную угрозу российским активам, в данном пакете нет, а дата его введение была официально освещена заранее.

Остается единственный, напрашивающийся фактор – это возобновление покупок валюты для Минфина. Центробанк, согласно информации на его сайте, вернулся к операциям на валютном рынке в пятницу, об этом стало известно во вторник, что вызвало первую волну снижения рубля. В понедельник, а вероятно и во вторник, покупки продолжились. Однако объем покупок, которые совершает последние дни ЦБ, недостаточен для выполнения плана Минфина из-за недобора в момент санкционной паники. Нужно покупать минимум на 23 млрд руб. ежедневно, что оказало бы перманентное серьезное давление на курс.

Можно предположить, что Центробанк захотел быстро «проглотить неприятную пилюлю», совместив повышенный объем интервенций (более 30 млрд руб. в день) с моментом конвертации валюты экспортерами под налоговые выплаты (НДПИ будет выплачен в понедельник 27 августа). А в последующие дни вернуть объем покупок к средним уровням. Если даже так, то этот план потерпел неудачу. Волатильность на рынке вновь резко выросла без особого повода, это может стать причиной второго за месяц полного прекращения покупок валюты на бирже. Пока не ясно, как регулятор сможет одновременно не отступить от плана Минфина и удержать рынок от бурной волатильности.

Индекс RGBI вчера вырос вторую торговую сессию подряд после 14 дней непрерывного падения. Давление распродаж со стороны иностранцев затухает. Этому отчасти поспособствовало сокращение предложения со стороны Минфина, который в среду отказался от проведения аукциона. А также улучшение спроса на риск в мире в целом. Какого-то эффекта от введения вчерашних санкций по «делу Скрипалей» на рынке ОФЗ мы не отметили. Отскок немного сократился к вечеру из-за волны ослабления рубля. О том, как оттоки капитала влияют на рынок ОФЗ можно прочитать в специальном обзоре.

Индекс доллара на предыдущих торгах упал пятую сессию подряд, достигнув важного уровня поддержки. Основным катализатором падения, с большой вероятностью было интервью Трампа, где он выразил беспокойство относительно сильного доллара и недовольство политикой главы ФРС Пауэлла. Однако вчера данный негатив для «американца» компенсировался публикацией протоколов FOMC, из которых понятно, что члены ФРС обсуждали повышение ставки уже в августе для сдерживания бурного экономического роста. В результате индекс доллара вечером начал отскок от поддержки, который сегодня утром усилился. Синхронно слабеют и валюты EM.

Сергей Гайворонский эксперт БКС Брокер