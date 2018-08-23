Индекс МосБиржи проведет торги четверга в диапазоне 2280-2300 пунктов

Российские фондовые индексы утром в четверг снижаются, индекс МосБиржи теряет 0,3% и находится у 2290 пунктов, индекс РТС сокращается на 1,1% и торгуется у 1053 пунктов. В лидерах роста акции «ОВК» и «ФосАгро», лидеры падения – «РуссНефть» и «ФСК ЕЭС». В течение дня неаудированные финансовые результаты за первое полугодие 2018 года опубликует «Детский мир». Заседание совета директоров проведут «Россети».

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию разнонаправленно, на премаркете индекс S&P 500 не демонстрирует выраженной динамики. Нефть марки Brent в среду значительно выросла в цене на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США и сегодня корректируется вниз, утром торги проходят в районе $74,7 за баррель.

Пара евро/доллар снижается и торгуется в районе 1,156. Пара развернулась, как мы и предполагали, после публикации протокола FOMC ФРС США, в котором подтвердились намерения регулятора повышать ставку в дальнейшем. Интересно, что участники заседания предполагают, что если внешнеторговые конфликты окажутся масштабным и длительным, это окажет негативное влияние на уровень делового доверия, объем инвестиций и занятость. Таким образом, в США отдают отчет в том, что политика протекционизма может выйти стране боком.

Рубль продолжает ослабевать по отношению к доллару и евро. Утром на бирже за один доллар предлагали 68,4 руб., за один евро – 79,2 руб. Рубль находится под давлением и в течение дня продолжит снижение. Влияние на его курс оказывают покупки валюты на внутреннем рынке, осуществляемые Минфином РФ.

Саудовская Аравия не отказалась от планов продажи через IPO части нефтяного гиганта Saudi Aramco, заявил министр энергетики Халид Аль-Фалих. По его словам, нужно подождать, пока сформируются «благоприятные рыночные условия». Ранее, 22 августа, агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Саудовская Аравия отказалась от проведения IPO Saudi Aramco. Подъем цен на нефть стал очень приятным сюрпризом для бюджетов всех нефтяных экспортеров, включая Саудовскую Аравию. И теперь острой необходимости продавать бумаги у саудитов нет. Ранее они собирались продать 5% акционерного капитала компании за $100 млрд. Если размещение все же состоится, то мировой рынок акций получит новую «голубую фишку». Капитализация компании составит примерно $2 трлн. Успешное размещение Saudi Aramco могло бы поддержать интерес к основным российским нефтегазовым холдингам. Прежде всего, к наиболее крупным – «Газпрому» и «Роснефти». Однако теперь не ясно, сработает ли данный фактор. И инвесторам стоит рассчитывать, прежде всего, на дивиденды российских компаний, а не на рост курсовой стоимости.

Внешняя обстановка к сегодняшним торгам сложилась умеренно негативная, индекс МосБиржи проведет торги в диапазоне 2280-2300 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари